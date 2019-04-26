Владыка Антоний отметил, что наступает праздник Святой Пасхи. - Я всех вас с этим поздравляю и желаю крепкого здоровья, мира, согласия, взаимопонимания и чтобы мы и дальше сохраняли мир, дружбу и укрепляли свой Казахстан, - сказал владыка. После поздравления владыка Антоний пригласил всех на предстоящие выборы. - Будем слушать Бога и президента, и у нас все будет хорошо. Вот сейчас будут выборы, уже есть кандидаты, Токаев, я всех приглашаю на выборы проголосовать, потому это продолжение политики нашего бывшего президента Нурсултана Назарбаева - Елбасы. Все правильно, потому что его политика мирная, хорошая и такая будет продолжаться, а мы ее будем поддерживать, - сказал владыка. К слову, владыка Антоний 28 апреля в день Святой Пасхи службу будет нести в кафедральном соборе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.