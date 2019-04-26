У вас высокое артериальное давление? Вам просто необходимо ежедневно кушать - свёклу. Нитраты, входящие в ее состав, превосходно помогают справиться с гипертонией. Люди, страдающие от давления и гипертонии должны каждый день кушать свеклу. Тем самым, они будут регулировать давление и даже вернут его в нормальное состояние. Поскольку, благодаря этому расширение и сжимание сосудов улучшиться.  В процессе переваривания, вещества в составе свёклы перерабатываются в оксид азота, который борется с повышенным давлением. Свёклу можно есть сырую или вареную, просто кусочками или натертую на терке. Неважно, как - главное это действительно работает. Берегите себя и своих близких! Так же читайте интересные советы о здоровье и пользе свеклы после 40 . Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!  