В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы реализации программы по обеспечению военнослужащих жильем «Әскери баспана», которая стартует в мае этого года. Ондасын Уразалин подчеркнул важность эффективного использования всех доступных механизмов обеспечения жителей области жильем. После встречи глава региона и представители ЖССБК приняли участие в торжественной церемонии вручения ключей от арендных квартир в микрорайоне «Нұр Ақтөбе» в рамках программы «Нұрлы жер». - Поздравляю вас с этим радостным событием. Государство уделяет особое внимание решению жилищного вопроса граждан, поэтому реализуется множество различных государственных программ. Пусть ваши дома будут наполнены счастьем и достатком, - сказал Ондасын Уразалин в поздравительном слове. Всего новоселами стали 11 актюбинцев – это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и работники бюджетной сферы. Жилье предоставлено на правах аренды с правом последующего выкупа. В течение шести лет новоселы будут платить аренду – всего 100 тенге за квадратный метр. В это же время они будут откладывать на свой депозит в ЖССБК в среднем по 35 тысяч тенге в месяц, для накопления половины суммы от стоимости жилья. Оставшиеся 50 процентов банк выдаст в кредит под 4,2 %. В ближайшее время по этой же схеме квартиры получат еще 20 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.