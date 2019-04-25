Озеленение улицы Азербайджанская прошло в рамках двухмесячника чистоты. По словам депутата городского маслихата Наджафа Мирзага-оглы ели были посажены по инициативе генерального директора ТОО «БГС-Аксай» Анвара Агаева. Как отметил аким города Мурат Мукаев, если данную акцию поддержать все этнокультурные центры, то наш город станет еще краше и зеленее. - Сегодня мы в рамках двухмесячника посадили еще 50 деревьев по ул. Азербайджанская в Зачаганске. Деревья были посажены по инициативе Азербайджанского общества. Наш город считается одним из самых чистых и зеленых в республике и мы хотим поддерживать его в чистоте и далее. Я призываю всех горожан выходить на субботнике и участвовать в посадке деревьев. Кроме того, каждый житель города может внести свой вклад в озеленение, посадив дерево даже у себя во дворе. Это наш город и мы должны любить его, поддерживать чистоту и озеленять, - сказал Мурат Мукаев. Нужно отметить, что в Казахстане проживают более 130 тысяч азербайджанцев. На сегодняшний день Азербайджанская диаспора, являясь активным членом Ассамблеи народа Казахстана, вносит значительный вклад в консолидацию казахстанского общества.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.