По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +22 градуса, ночью +10. Дождь с грозой ожидается в Атырау. Днем синоптики прогнозируют 25 градусов тепла, ночью +12. В Актау будет ясно. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью +10. Дождь и 10 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью похолодает до +5.