Кожа вокруг глаз тонкая, а жировая клетчатка легко накапливает воду, отчего и появляются отеки. Холод Протрите кожу век кубиками льда. Приложите холодную ложку. Крем храните в холодильнике. Домашние средства Отеки убирают кружочки огурца, молоко - смочите им ватные диски, чай в пакетике – зеленый или черный, можно держать на веках. Для предотвращения отеков сократите употребление соли, пейте достаточно воды, высыпайтесь. При постоянных отеках обратитесь к врачу.