Протрите кожу век кубиками льда. Приложите холодную ложку. Крем храните в холодильнике.Отеки убирают кружочки огурца, молоко - смочите им ватные диски, чай в пакетике – зеленый или черный, можно держать на веках. Для предотвращения отеков сократите употребление соли, пейте достаточно воды, высыпайтесь. При постоянных отеках обратитесь к врачу.