Есть такие запахи, которые снижают чувство голода. А это основное, что заставляет наедать лишние килограммы. Лаванда, роза и яблоки, точнее их запах притупляет аппетит. Приобрела несколько эфирных масел в аптеке, расставила открытые флаконы в комнате. Вскоре обратила внимание, что есть стала меньше.Заменила посуду. Купила тарелки меньшего размера и синего цвета, так как этот оттенок подавляет аппетит. Ну и самое главное, на чем я сосредоточила свое внимание – внушение самой себе, что худею не по дням, а по часам. Я представляла, как становлюсь стройной, покупаю одежду на пару размеров меньше, как весы показывают заветные цифры. Сработало!Спустя пару месяцев распрощалась с 5 килограммами. Успех только стимулировал движение дальше. И очень скоро лечащий врач была удивлена! Давление нормализовалось, вес существенно снизился, да самочувствие мое стало гораздо лучше. Всем советую испробовать мой вариант, ведь это не трудно, а главное никаких диет!