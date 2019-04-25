Как рассказал директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Марат Бассаров, корпорация была создана в 2016 году и оказывает 621 услугу. – Всего в реестре 752 госуслуги, из них 506 мы оказываем электронно. Чтобы получить услугу электронно, людям нужно получить электронную цифровую подпись. За 2018 год 192 тысячи жителей ЗКО получили ЭЦП. Кроме этого, дистанционно услуги можно получить с помощью одноразового пароля. Для этого людям нужно один раз прийти в ЦОН, зарегистрировать номер сотового телефона и можно будет обслуживаться, не приходя в отделение. За 2018 год ЦОНом было оказано 1,2 млн услуг, из них электронно было оказано более 700 тысяч услуг, - рассказал Марат Бассаров. Стоит отметить, что в данный момент в ЦОНы требуется 77 специалистов. – Сотрудники госкорпорации принимаются на работу на конкурсной основе путем прохождения тестирования, которое состоит из двух этапов. Мы нуждаемся в молодых, перспективных сотрудниках, которые желают получить колоссальный опыт в работе. Потенциальные специалисты должны знать Конституцию РК, Закон "О государственных услугах" , "О персональных данных", "О противодействии коррупции, "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" и Закон "Об акционерных обществах". Зная эти законы, они могут подать заявку на участие в тестирование. При положительном результате мы пригласим его на собеседование. У нас приветствуются представители молодого поколения, не имеющие опыт работы. Это прекрасная возможность для выпускников вузов, - рассказала заместитель директора филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Жанна Батыргалиева. Стоит отметить, что госкорпорация активно привлекает на работу людей с ограниченными возможностями, которые принимаются на службу вне конкурса. Им нужно лишь предоставить необходимый пакет документов. В данный момент в ЦОНах области работают 27 человек с ограниченными возможностями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.