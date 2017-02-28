Мама ежедневно навещает своего 4-летнего сына Богдана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказала директор центра адаптации несовершеннолетних Роза СЮНЧАЛИЕВА, на днях вопрос о том, сможет ли мама забрать сына домой, будет решать опекунский совет. - Мама каждый вечер приходит к Богдану. Но мальчик иногда обижается на маму и капризничает. Почему это происходит, я не пойму. Может из-за того, что еще помнит о случившемся, или же потому что это мама. Ведь дети часто в присутствии мамы капризничают. Он ее обнимает, целует и прощается, когда она уходит, - отметила Роза СЮНЧАЛИЕВА. - Заберет мама сына домой или нет, должен решить опекунский совет. А пока Богдан находится у нас уже 11 дней. Также директор ЦАНа рассказала, что Галина БОШЕНЯТОВА каждый вечер приносит сыну гостинцы и высказывает желание забрать его домой. Всего на сегодняшний день в центре адаптации для несовершеннолетних находятся 12 детей. Самой маленькой девочке - три года. Как сообщалось, против Галины БОШЕНЯТОВОЙ возбуждено уголовное дело по статье 140 ч. 2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Она находится под подпиской о невыезде. Женщина прошла медосвидетельствование и собирает документы, чтобы забрать сына.