Подробности на сайте 4g.beeline.kz За дополнительной информацией можно обратиться: служба по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан, 8 (727) 350 00 86 внутр. 112-86, [email protected]

Для участия в акции абонентам Beeline необходимо убедиться, что устройство и SIM-карта поддерживает сеть 4G Beeline. Бонусный интернет-пакет действует только в сети 4G, если он будет исчерпан, то начнёт действовать основной пакет тарифного плана. Дополнительные мегабайты будут начисляться с каждым списанием абонентской платы до конца 2017 года всем абонентам, подключившимся к тарифу до 31 мая 2017 года включительно. «Итоги прошлого года показали, что наши клиенты активно пользуются услугами мобильного интернета. Потребление трафика в сравнении год к году выросло вдвое. Мы продолжаем развертывание сети 4G по Казахстану и параллельно хотим давать больше услуг за оптимальную стоимость. Надеемся, что увеличение трафика найдет положительный отклик у наших клиентов, и они достойно оценят качество, скорость и покрытие сети 4G Beeline», - комментирует коммерческий директор по развитию массового рынка Beeline Казахстан Евгений Настрадин. Сеть 4G Beeline запущена в 16-ти городах страны: Алматы, Астана, Аксай, Актау, Атырау, Байконур, Боровое, Жезказган, Караганда, Костанай, Павлодар, Сатпаев, Семей, Шымкент, Уральск и Усть-Каменогорск. Для того чтобы начать пользоваться 4G, клиентам Beeline необходимо приобрести новую USIM карту или поменять текущую SIM карту на USIM карту в Офисах Продаж и Обслуживания, либо в салонах «Азбуки Связи». При этом потребность в замене текущей SIM карты и возможности устройства можно проверить командой *705#.Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.