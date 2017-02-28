Сотни студентов принесли свои резюме с надеждой найти высокооплачиваемую работу по своей специализации. На ярмарке вакансий было представлено более 750 свободных рабочих мест, из них около 500 вакансий предложили 12 районов ЗКО. Как рассказал участник ярмарки 46-летний Расул, он пришел с надеждой, что ярмарка поможет трудоустроиться, но верит в это с трудом. - Я и раньше приходил на ярмарки, но все безрезультатно. Практически всю жизнь я проработал водителем, а три месяца назад меня сократили. В другие фирмы меня пока не берут, ссылаясь на то, что у меня уже не та работоспособность. На ярмарках предлагают вакансии, но мне говорят, что тут совсем мало вакансий по рабочим профессиям. А мне нужно как-то кормить свою семью, дать ребенку образование, - говорит Расул. Искал работу на ярмарке еще один мужчина примерно такого же возраста, он всю жизнь работал электриком. - Уже полгода не могу никак устроиться. И ярмарка эта для показухи. А стаж у меня более 25 лет, - пояснил Серик. Основная масса посетителей ярмарки - это студенты, которые сразу же после окончания вуза хотят быть трудоустроены. Но и встречались те, которые просто ищут лучшие условия, ведь на прожиточный минимум сейчас существовать очень тяжело. - Работаю всю жизнь нянечкой в детском саду. Зарплата 35 тысяч. Пришла попытать счастье, вдруг могут предложить более высокооплачиваемую работу, - сказала Гуля. Некоторые студенты отметили, что они пришли в принудительном порядке для того, чтобы после окончания учебы не портить статистику вузу.