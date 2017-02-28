Мы ждем вас по адресам: ТЦ «CITY ЦЕНТР», 2 этаж, бутик «Евгения» ТЦ «ИРС», 1 этаж, бутик №30. Тел.: 8 (7112) 30-04-73, +7 777 312 88 01 Инстаграмм: evgeniya_butik

Женщина в любом возрасте хочет выглядеть модно и стильно, чувствовать к себе внимание со стороны мужчин и немного зависти от подруг. И при выборе одежды она готова обойти все магазины, чтобы найти то самое платье, в котором ей будет комфортно и красиво.Особенно сложно выбрать для себя подходящую одежду женщинам старшего возраста и полноватым дамам. И большой находкой для них стала сеть бутиков женской одежды «Евгения».- Мы предлагаем платья для женщин, которые ценят качество и комфорт и интересуются новыми тенденциями в моде. На сегодняшний день в наших бутиках представлены модели весенней коллекции размеров от 44 до 64, различных фасонов и расцветок, из трикотажа, шифона, крепа, гипюра, бархата, велюра. К лету мы представляем легкие платья из хлопка, разнообразный выбор которых также удивит наших покупательниц, - рассказывает владелица сети бутиков Евгения ПОГОДАЕВА.Платья фасонов «футляр», «баллон», с завышенной талией, с расклешенным низом, с плиссе и многие другие модели, подчеркивающие достоинства и скрывающие особенности фигуры, просто притягивают взгляд и очаровывают покупательниц.- В основном мы ориентируемся на женщин от 30 лет и старше. Но и молодые девушки, скажем так, «пышечки» тоже могут найти у нас подходящее и красивое платье. Учитываем также менталитет наших дам, которые предпочитают платье с рукавчиком, с небольшим вырезом. Все модели у нас стильные, европейского качества, производства Польши, Белоруссии, России (г.Москва), - поясняет Евгения ПОГОДАЕВА.Покупательницам, ставшим постоянными клиентками, бутики «Евгения» предоставляют скидки на последующие покупки. Цены на платья здесь доступны любому кошельку, можно также сделать покупку в рассрочку. В конце каждого сезона устраиваются распродажи, на которых цены на платья становятся очень привлекательными.- Я давно одеваюсь в этом магазине одежды. Здесь большой выбор платьев, особенно для полных женщин, прекрасное обслуживание, всегда подберут подходящие модели. Я покупаю здесь и повседневную одежду, и нарядные платья, и всем нашим женщинам, девушкам рекомендую посетить этот бутик, - с улыбкой посоветовала покупательница Анна СЛЁТ.Приближается весенний красивый женский праздник 8 марта, когда женщины преображаются, расцветают. Именно к этому празднику они стараются найти особенный наряд.- Мы поздравляем наших милых женщин с наступлением весны и приглашаем в наши бутики. С большим удовольствием мы подберем вам красивые и практичные платья для всех случаев жизни, - сообщила Евгения ПОГОДАЕВА.На правах рекламы.