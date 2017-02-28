Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате г. Уральск, из республиканского бюджета выделен 1,1 млрд тенге на развитие ПДП-1 в поселке Деркул. - На эти деньги будут построены внутриквартальные дороги, арычная система и тротуары. Кроме того, в прошлом году в ПДП-1 начали строить школу на 600 мест. В скором времени начнется строительство идентичной школы в ПДП-2, - отметили в акимате.