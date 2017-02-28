Нурлан Каиршин Как рассказал директор палаты предпринимателей ЗКО Нурлан КАИРШИН, в области определены 5 районов для участия в проекте "Бастау Бизнес" для самозанятого и безработного населения, это Зеленовский, Акжаикский, Теректинский, Казталовский и Жангалинский районы. - Данный проект направлен для вовлечения сельчан в предпринимательскую деятельность. По каждому району будут созданы группы безработных и самозанятых сельчан от 15 до 75 человек. Около месяца будет проходить обучение. При предоставлении успешного бизнес-проекта, выдается кредитование на сумму до 16 миллионов тенге, - рассказал Нурлан КАИРШИН. Стоит отметить, что проект "Бастау Бизнес"в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства рассчитан на 5 лет. Проект заработает в апреле месяце 2017 года. Как сообщил Нурлан КАИРШИН, за прошлый год в ЗКО при поддержке РПП более 300 субъектов получили финансирование на 1,6 миллиарда тенге. Такого рода поддержка была направлена для того, чтобы субъекты смогли реализовать свои проекты. - Также было открыто 228 новых субъектов предпринимательства, получено около 160 разрешительных документов, - отметил Нурлан КАИРШИН.