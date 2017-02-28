Иллюстративное фото с сайта nsn.fm Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций с руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Диясом ДЖАНИБЕКОВЫМ. - В настоящее время в мужской колонии работают 2 субъекта предпринимательства, в женской колонии свою деятельность ведут 5 субъектов МСБ. Всего на этих предприятиях задействовано около 90 заключенных, - рассказал Дияс ДЖАНИБЕКОВ. К примеру, предприниматель Акмарал БАЙЛАУОВА занимается производством бумажных пакетов. Сегодня бизнесвумен предоставила рабочие места 7 заключенным женской колонии. По словам предпринимательницы, зарплата у рабочих сдельная, зависит от количества произведенных пакетов.Иллюстративное фото с сайта www.damu.kz. Производство бумажных пакетов в Атырау. На фото предприниматель Акмарал Байлауова. - Единственной на сегодня проблемой для нашего производства является рынок сбыта. Мы сотрудничаем с одним крупным супермаркетом и с несколькими мелкими магазинами, хотелось бы побольше заказов со всей области, ведь мощность нашего предприятия большая, - сетует предприниматель. По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в скором времени будет организована презентация проектов, реализуемых на территории уголовно-исправительных учреждений, а также предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории бизнес-инкубатора. Главная задача мероприятия - познакомить заказчиков с той продукцией, которая реализуется данными компаниями. К слову, на территории бизнес-инкубатора сегодня расположено 24 компании, занимающихся разными видами производства - производством мебели, пенопласта, металлических конструкций, одежды и других товаров.