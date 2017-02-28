Иллюстративное фото из архива "МГ" Из-за резкого потепления Уральск за несколько дней залило талой водой. Как рассказали в ТОО "Жайык таза кала", рабочие по-прежнему трудятся в две смены. - За три дня вакуумными машинами откачали 300 кубических метров талой воды с улиц города. Много вызовов поступает от жителей района Ремзавода - это улицы Январцевская, Огородная; проблемным местом является и улица Конкина. Сегодня на линии дежурят 7 вакуумных машин и 3 мотопомпы. Все они ездят по вызовам от горожан, - отметили в ТОО "Жайык таза кала". Жители Уральска могут оставить свои заявки на откачку талой воды по номеру телефона: 51-80-98.