Как рассказали волонтеры, которые дважды приходили убирать хлам в этой квартире, жилище находится в ужасающем состоянии. - Мы начали убрать квартиру 17 февраля, повторная уборка была 21 февраля. Но квартиру опечатали социальные работники, и нас туда просто не впускают. В каком состоянии квартира, просто не передать словами, - рассказала волонтер Галия. Как заявили социальные работники волонтерам, бабушка категорически против того, что в ее частной собственности ходят чужие люди и убирают мусор. Она опасается, что у нее могут украсть сбережения. - Неубранным остался туалет. Сами понимаете, что там творится, если отсутствует водоснабжение. Из коммунальных благ в квартире только отопление. Но ведь есть соседи, которые страдают от антисанитарии. Там тысячи тараканов, они ползают по всей квартире. Никак не можем достучаться до СЭС, они сказали, что будут проводить работы только после вывоза мусора, - сказала волонтер Галия. Анна ХВОСТИКОВА никогда не работала, всю жизнь попрошайничала возле магазина, на эти деньги жила сама и кормила бездомных кошек. Как сообщила заведующая отделом занятости и социальных программ Акмарал МУСИЛОВА, Анна ХВОСТИКОВА находилась с 2011 года под наблюдением специалистов отдела. Квартира была опечатана представителями собеса совместно с участковым инспектором, по просьбе хозяйки квартиры был вставлен дверной замок. - Я лично курирую этот участок, где проживала Анна ХВОСТИКОВА. Хочу сказать, что бабушка никогда не была оформлена на пенсию. Как мне сообщили в ГЦВП, у нее есть только специальное государственное пособие в размере 12 тысяч тенге, так как отсутствует рабочий стаж. С 2011 года не было возможности с ней побеседовать, так как она просто не вступала с нами в контакт. Многократно пытались прикрепить ей социального работника по надомному обслуживанию, также провести обследование в поликлинике, но уговорить бабушку нам так и не удалось, - рассказала Акмарал МУСИЛОВА. Разговор с социальными работниками бабушка вела только через запертую дверь. - 16 февраля нам удалось уговорить выйти из ее квартиры. Тут же мы подняли тревогу, начали привлекать специальные органы для того, чтобы улучшить положение бабушки, - отметила заведующая отделом занятости и социальных программ. 85-летнюю бабушку поместили в центр адаптации для лиц без определенного места жительства. 17 февраля Анну ХВОСТИКОВУ отправили в поликлинику на полное обследование. Через три дня результаты анализов были готовы, после чего ее поместили в сестринский дом поселка Енибек. Тут она будет проходить реабилитацию в течение 20 дней. Стоит отметить, что 85-летняя бабушка не посещала врачей и никогда не делала флюорографию. Как рассказал директор ГККП областного центра психического здоровья Бекет МУРЗАХМЕТОВ, пенсионерка была освидетельствована на дому психиатром и психологом. - На момент осмотра острой психотической продукции не выявлено. Показании для экстренной госпитализации в ОЦПЗ нет, бабушка лишь нуждается в уходе, - сказал Бекет МУРЗАХМЕТОВ. Не так давно редакция газеты "МГ" готовила материал о 83-летней Валентине ДУБОВСКОЙ, которая утопала в мусоре в собственной квартире. На сегодняшний день сотрудники общества защиты животных полностью провели уборку и вывезли весь мусор из ее квартиры. - Мы покрасили стены и пол, поменяли проводку, окна временно заклеили пленкой. Сменили межкомнатные двери на новые. Бабушку мы часто навещаем в больнице, а ее животных - 10 кошек и одну собаку - поместили в приют общества защиты животных, - рассказала одна из сотрудниц общества защиты животных Людмила. Если вы или ваши близкие столкнулись с проблемными соседями, которые по какой-либо причине не выносят мусор из своих квартир, кормят кошек на лестничных площадках, а также их жилая площадь находится в антисанитарном состоянии, вы можете позвонить по номеру территориального центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов отдела занятости и социальных программ: 97-11-38.