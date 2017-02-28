Иллюстративное фото с сайта avto.ru В социальных сетях возмущенные пассажиры делятся своим мнением по этому поводу. - Сегодня проехала на автобусном маршруте №14. На мой вопрос после оплаты на проезд, почему мне не дали билет, не только контролер, но и все остальные пассажиры посмотрели на меня, как на полоумную, - пишет одна из местных жительниц. - Я узнала только что прикольную новость и якобы ответ на вопрос, почему в автобусах не дают билетов: оказывается, кондукторы сдают выручку по плану, а реальное количество обслуженных пассажиров нигде не фиксируется. Билеты вечером выкидываются, - пишет вторая возмущенная. - Теневой оборот. Как можно повлиять на эту ситуацию? Такое ощущение, что большинству людей нравится терпеть тесноту и давку, часовые ожидания, необходимость пользоваться услугами такси или пересаживаться на свой легковой транспорт, - пишет третий пассажир. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского отдела ЖКХ Куаныш ИБРАГИМОВ, все перевозчики ключевых маршрутов, таких как №12, №14, №30 в ежемесячном отчете всегда указывают, что билеты пассажирам раздаются ежедневно. - Сегодня отдел ЖКХ не занимается контролем пассажирских перевозок в городе. Недавно было учреждено коммунальное государственное учреждение "Smart Атырау", именно оно отвечает за контроль всего пассажирского транспорта в Атырау. Если у вас есть какие-либо жалобы, претензии или вопросы, вы всегда можете к ним обратиться по номеру горячей линии: 75-57-57, - рассказал Куаныш ИБРАГИМОВ. По словам собеседника, в настоящее время планируется внедрить на городские маршруты систему электронного билетирования пассажиров, которым и займется новое коммунальное учреждение. Отметим, что на сегодняшний день в Атырау автобусы ездят по 30 направлениям. Из них 12 маршрутов осуществляют перевозки в пригороде, остальные 18 заняты внутригородскими перевозками. Всего в городе задействовано 340 транспортных средств - как микроавтобусов, так и крупногабаритных машин. Пассажирскими перевозками занимаются 8 частных организаций. Напомним, что по данным городского акимата в Атырау испытывается нехватка 170 пассажирских автобусов.