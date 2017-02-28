Пенсионерка около 20 лет не выносила мусор из квартиры. В результате жилье заполонили тысячи рыжих тараканов, которые уже атаковали подъезд жилого пятиэтажного дома. Соседи выражают благодарность всем службам, откликнувшимся на их крик о помощи. Насекомые ползают на дверях квартиры, стенах подъезда, водопроводных трубах и телефонных проводах. - Мы благодарим ребят из молодежного крыла «Жас Отан», волонтеров, которые оказали помощь в уборке квартиры. После потепления тараканы вылезли из квартиры и поползли по подъезду. Запах стоит невыносимый, - говорит жительница дома Елена КУЛИК. Волонтеры практически очистили от мусора зал квартиры. В кухне до сих пор много хлама. Его придут убирать после дезинфекции. - Через неделю мы вернемся и продолжим уборку квартиры. Затем повторно проведем процедуру дезинфекции, - отметил председатель ЗКОФ молодежного крыла «Жас Отан» Нургали ЖОЛДАСКАЛИЕВ. Напомним, что хозяйка квартиры Анна ХВОСТИКОВА жила в квартире одна, детей у нее нет. Женщина просила милостыню и приносила в квартиру мусор из контейнеров. Сейчас 85-летняя пенсионерка находится в отделении сестринского ухода.