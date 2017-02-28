Фото очевидца Со слов очевидца, одно ДТП произошло между двумя селами - Чапаево и Новобогат. В результате аварии легковую машину отбросило от трассы примерно на 3-4 метра. Судя по фото, эвакуироваться из перевернувшейся легковушки пассажиры смогли сами. Второе ДТП произошло на той же трассе между селом Новобогат и 17 разъездом. В данном случае перевернулась грузовая ГАЗель. О жертвах и пострадавших не сообщается.Фото очевидца По предварительной версии, причиной двух происшествий стал сильный гололед. За комментариями по данным фактам мы обратились в пресс-службу ДВД. - Жертв и пострадавших в результате этих ДТП нет, - сообщила пресс-секретарь ДВД области Гульназира МУХТАРОВА.