Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, было установлено, что родители не платили детям алименты, несмотря на то, что в их адрес направлялись уведомления. - Суд, рассмотрев материалы в отношении указанных лиц, привлек всех к административной ответственности по статье 669 КоАП РК "Неисполнения судебного акта и исполнительного документа" и назначил 17 лицам административное взыскание в виде ареста, 2 лицам - административный штраф, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.