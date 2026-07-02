Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Минус 9 тысяч карт и 6 тысяч сайтов: в МВД отчитались о борьбе с наркопреступностью в сети

За прошедшие полгода правоохранители изъяли из незаконного оборота более 7 тонн наркотиков.
Варвара Тыщенко
Минус 9 тысяч карт и 6 тысяч сайтов: в МВД отчитались о борьбе с наркопреступностью в сети
Иллюстративное фото из архива "МГ"

МВД Казахстана подвело итоги работы по противодействию наркопреступности за первое полугодие 2026 года. Как сообщает ведомственный портал Polisia.kz, ведомство усилило работу в киберпространстве, что привело к массовой блокировке ресурсов, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ.

За прошедшие полгода правоохранители изъяли из незаконного оборота более 7 тонн наркотиков, включая свыше 500 кг синтетических наркотиков. Также силовики ликвидировали 15 подпольных нарколабораторий и пресекли деятельность шести ОПГ, одна из которых имела транснациональный характер. В ведомстве отдельно упоминали майскую операцию, когда в Украине был ликвидирован крупный нарко-call-центр, вербовавший казахстанцев для участия в наркосхемах.

В условиях, когда наркобизнес активно использует возможности интернета и криптовалюты, полиция внедрила новые методы противодействия:

  • Система "Кибернадзор": заблокировано 6 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом.
  • "Антифрод-центр": заморожено 9 тысяч банковских карт, через которые осуществлялось финансирование наркобизнеса на сумму 135 млн тенге.

Помимо борьбы с цифровым следом наркоторговли, МВД запустило работу "Таргетинг-центра". Также в стране ужесточили контроль за легальным оборотом психотропных веществ и прекурсоров. Отдельным пунктом в ведомстве выделили введение строгой ответственности за "дропперство" - использование банковских карт подставных лиц для легализации преступных доходов.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article