Минус 9 тысяч карт и 6 тысяч сайтов: в МВД отчитались о борьбе с наркопреступностью в сети

За прошедшие полгода правоохранители изъяли из незаконного оборота более 7 тонн наркотиков.

МВД Казахстана подвело итоги работы по противодействию наркопреступности за первое полугодие 2026 года. Как сообщает ведомственный портал Polisia.kz, ведомство усилило работу в киберпространстве, что привело к массовой блокировке ресурсов, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ.

За прошедшие полгода правоохранители изъяли из незаконного оборота более 7 тонн наркотиков, включая свыше 500 кг синтетических наркотиков. Также силовики ликвидировали 15 подпольных нарколабораторий и пресекли деятельность шести ОПГ, одна из которых имела транснациональный характер. В ведомстве отдельно упоминали майскую операцию, когда в Украине был ликвидирован крупный нарко-call-центр, вербовавший казахстанцев для участия в наркосхемах.

В условиях, когда наркобизнес активно использует возможности интернета и криптовалюты, полиция внедрила новые методы противодействия:

Система "Кибернадзор": заблокировано 6 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом.

"Антифрод-центр": заморожено 9 тысяч банковских карт, через которые осуществлялось финансирование наркобизнеса на сумму 135 млн тенге.

Помимо борьбы с цифровым следом наркоторговли, МВД запустило работу "Таргетинг-центра". Также в стране ужесточили контроль за легальным оборотом психотропных веществ и прекурсоров. Отдельным пунктом в ведомстве выделили введение строгой ответственности за "дропперство" - использование банковских карт подставных лиц для легализации преступных доходов.