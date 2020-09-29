Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на сайте Polisia.kz, это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А количество изъятых из незаконного оборота синтетических препаратов выросло более чем в 30 раз (с 2,6 килограмма в 2019 году до 81,7 килограмма в 2020 году). Проблема приобретает серьезные масштабы. На сегодняшний день речь идет не только о ввозе и сбыте синтетических наркотиков, но и об их производстве на территории страны. При этом до сих пор не ведется учет наркозависимых от психоактивных веществ. Эти острые вопросы поднимаются в новом фильме, который выпустило Министерство внутренних дел. Полиция предупреждает о чрезвычайной опасности новых синтетических наркотиков, от которых человек попадает в зависимость уже после первой дозы. Синтетические наркотики отличаются своей "дешевизной" как в изготовлении, так и в реализации. Кроме того, наркодельцы стали активнее использовать бесконтактный сбыт наркотиков, используя интернет-ресурсы и электронные платежные системы. Поэтому по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева ужесточена ответственность за наркопреступления с использованием этих технологий, а также за склонение к употреблению наркотиков путем пропаганды и рекламы. В фильме также подчеркивается, что Министерством внутренних дел перенесено утверждение списков наркотических веществ на подзаконный уровень. Благодаря этому теперь полицейские могут оперативно вносить под контроль все виды синтетических наркотиков, известные на сегодня, а также их аналоги. - У меня все началось с предложения работы. Так как я работал в области дизайна, я хорошо владел программой "Фотошоп". Мой знакомый предложил рекламировать сайт и работу курьера. Мне казалось, что это находка для молодого человека, который хочет заработать. Я думал, что смогу остановиться в любой момент, но, как оказалось, это самообман. И даже деньги не приносили удовольствия, – рассказывает в фильме осужденный закладчик. Кто организует нарколаборатории, кого вербуют для закладок и как выглядит среднестатистический наркоторговец - об этом из первых уст рассказывается в фильме полицейского ведомства. В материале также поднимаются проблемы молодого поколения, такие как жажда быстрой и легкой наживы, отрицание норм закона и морали. Полиция призывает общество обратить внимание на опасные тенденции и предупреждает о необходимости принятия срочных мер по борьбе с этим злом.

AeL9V9XIO7s

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.