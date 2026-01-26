Сроки могут продлить, так как такие купюры остаются наиболее распространёнными.

Национальный банк Казахстана рассматривает возможность продления периода параллельного обращения старых банкнот номиналом 10 000 тенге, сообщил регулятор. Это связано с тем, что такие купюры остаются наиболее распространёнными среди населения и предпринимателей.

По установленным срокам, параллельное обращение старых и новых купюр должно завершиться 27 июня 2026 года для банкнот в 10 000 тенге, а для номинала 2 000 тенге — 24 июня 2026 года.

В Нацбанке отметили, что одновременное завершение обращения двух популярных номиналов может создать нагрузку на банковскую систему. В связи с этим продление срока позволит гражданам и бизнесу постепенно и удобно заменить старые банкноты на новые, а также учесть естественный износ купюр старого образца.

Регулятор подчеркнул, что даже после завершения периода параллельного обращения все банки и отделения АО «Казпочта» будут принимать старые банкноты и обменивать их на новые ещё в течение трёх лет, а филиалы Нацбанка — бессрочно.

Новая серия банкнот «Сакский стиль» уже полностью введена в обращение, за исключением купюр номиналом 20 000 тенге, выпуск которых запланирован к концу 2026 года.