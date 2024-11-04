Начальник отдела погранслужбы ЗКО отделался штрафом за езду без прав

14 мая начальника отдела департамента пограничной службы лишили права управлять авто. Тогда его поймали за езду в нетрезвом виде. Однако 15 мая он повторно нарушил закон и сел за руль. На суде пограничник не стал отрицать вину и просил назначить ему штраф, который он обещал выплатить своевременно.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, 14 мая начальника отдела департамента пограничной службы лишили права управлять авто. Тогда его поймали за езду в нетрезвом виде. Однако 15 мая он повторно нарушил закон и сел за руль. На суде пограничник не стал отрицать вину и просил назначить ему штраф, который он обещал выплатить своевременно.

Суд признал его виновным по статье 612 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом без документов» и назначил ему штраф в 184 600 тенге.

Ранее 44-летний сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков сев за руль авто в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени».

В полиции напомнили, что безответственное поведение на дорогах может приводить к трагическим последствиям, включая летальные исходы. Водителей призвали серьезно задуматься о своей безопасности и безопасности окружающих. Отмечено, что некоторые водители с иностранными номерами пытаются избежать наказания, но департамент активно выявляет таких нарушителей и привлекает их к ответственности.