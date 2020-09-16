Иллюстративное фото из архива "МГ" Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил задачу, чтобы уже в 2021 году более 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогли использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи финансовым компаниям. Вместе с тем, согласно Налоговому кодексу, досрочно снятая часть пенсионных накоплений казахстанцев будет облагаться 10-процентным подоходным налогом. – В этой связи партийный куратор, член фракции партии Nur Otan в Мажилисе Артур Платонов предложил внести изменения в законодательство по отмене обложения 10-процентным налогом при досрочном снятии пенсионных накоплений. В партии считают, что инициатива Президента акцентирована в первую очередь на социальную поддержку населения, поэтому необходимо предусмотреть особые условия при использовании части пенсионных накоплений, - говорится в сообщении Nur Otan. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.