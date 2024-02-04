По информации руководителя департамента Национального бюро статистики по Атырауской области Нуржана Кумаргалиева, численность населения области по итогам декабря прошлого года и 1 января 2024 года достигла 703 180 человек. Численность населения рассчитывается в зависимости от количества лиц, проживающих на территории за данное время, к которому добавляется число родившихся на этой территории и прибывших на постоянное место жительства. Соответственно из него вычитается количество умерших и покинувших постоянное место жительства на этой же территории. Городское население составляет 389 669 человек, сельское - 313 511 человек.

Руководитель департамента отметил, что за последние пять лет численность населения выросла на 9%, то есть на 57900 человек. Соответственно, численность городского населения растет на 10,6%, а сельского – на 7%.

За 11 месяцев прошлого года в области родилось 15 156 малышей. Из них 7892 мальчика и 7264 девочки. Также естественный прирост населения составил 12020 человек. Также за указанный период зарегистрировано 3980 актовых записей о заключении брака и 396 актов о расторжении брака. Кроме того, за это время из области выехало 27953 человека. А по внешней миграции - 121 человек, в том числе в страны СНГ-74 человека, в другие страны мира - 47 человек, - сказал Нуржан Кумаргалиев.

По его словам, количество прибывших в область достигло 26034 человек, из них по внешней миграции - 562 человека. Из них из стран СНГ – 533 человека, из других стран мира - 29 человек.

Из других регионов Казахстана в Атырауский регион иммигрировало 6441 человек. Из них количество иммигрантов из Актюбинской области составляет 18,9%, еще 16,6% - из Астаны, и 15,8% - из Мангистауской области.