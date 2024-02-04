По информации акимата области, с 1 марта начнется отбор в региональный кадровый резерв, состав которого на конкурсной основе будет отобран из числа молодых талантливых специалистов области.

В каждом регионе будет сформирован свой региональный кадровый резерв. В отборе могут принять участие молодые люди не старше 35 лет, имеющие высшее образование, стаж работы не менее трех лет. Это станет социальным лифтом на государственную службу для молодежи, которая готова внести свой вклад в развитие региона. Исходя из дефицита кадров в той или иной сфере, утверждены семь отраслевых направлений, по которым будет проходить отбор. Это сферы индустрии и промышленности, экономика и финансов, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, агропромышленного комплекса и земельных отношений, цифровизации, экологии. Для обеспечения прозрачности отбора в региональный резерв будут привлекаться представители общественных объединений, неправительственных организаций, средств массовой информации, бизнес-сообществ и отраслевые эксперты, - сообщили в ведомстве.

Решением региональной кадровой комиссии в резерв будут зачислены 15 кандидатов сроком на два года. В дальнейшем будет проведена работа по их трудоустройству на административные государственные должности корпуса "Б" в местных исполнительных органах.