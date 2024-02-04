В мессенджере WhatsApp распространяется ориентировка Абайского отдела полиции, согласно которой "за совершение особо тяжкого преступления" разыскиваются трое мужчин. За какое именно преступления ищут их, неизвестно. Вместе с ориентировкой распространяется и аудиосообщение, в котором мужчина рассказывает, что в Уральске убит молодой парень и якобы этих мужчин разыскивают в рамках этого убийства.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, "в 08:10 второго февраля возле одного из домов по улице Даулеткерея был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти".