Иностранцы прибывают в область из США, Великобритании, Франции и Турции, сообщил главный специалист областного управления координации занятости и соцпрограмм Абай Сарсенгалиев.

В этом году в Атыраускую область для работы в компаниях нефтегазовой отрасли приедут 4 765 иностранцев. Из них 69 иностранных руководящих должностей. 865 человек работают руководителями отделов, 3041 - специалистами, 90-простыми рабочими, - рассказал Абай Сарсенгалиев.

По его словам, специалисты из-за рубежа должны иметь дипломы, стаж работы. Все это будет рассмотрено на заседании специальной комиссии. В состав комиссии входят специалисты миграционной, образовательной сферы, инспекции труда. Каждое предприятие оплачивает налоги, чтобы получить разрешение на иностранного специалиста. Размер налога рассчитывается автоматически.

Среди иностранцев есть те, кто приезжает на сезонную работу. В прошлом году 660 иностранцев были привлечены на сезонные работы. От местных крестьян поступило предложение увеличить квоту на привлечение иностранцев к сезонной работе. Соответственно, в этом году количество иностранцев, прибывающих на сезонные работы, доведено до 700. Сезонные сотрудники работают на полях и в теплицах, - говорит Абай Сарсенгалиев.

В прошлом году 497 иностранцев переехали в Атыраускую область. Из них гражданство страны получили 385 человек. Они прибыли из Российской Федерации и Республики Узбекистан и решили остаться на ПМЖ в нефтяном регионе.