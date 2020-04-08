Фото с сайта sputniknews.kz В годы независимости, в самые трудные и критические моменты жизни нашей страны, я всегда открыто обсуждал с соотечественниками любые проблемы, делился своими мыслями с родным народом. Сейчас, когда многие государства мира переживают тревожное время, а здоровье нашей нации подверглось серьезной опасности, я призываю сограждан к выдержке и хладнокровию и обращаюсь к казахстанцам с пожеланиями добра и благополучия. Внезапно разразившаясяугрожает всему человечеству. Уже сейчас во всем мире инфицировано более 1,4 миллиона человек, десятки тысяч скончались. Поэтому государства мира объединяют свои усилия в поисках вакцины от этой опасной болезни и активно сотрудничают, подчинив общей цели все передовые достижения современной науки и техники. Среди всех государств мира Казахстан одним из первых включился в борьбу с пандемией. Была проведена система предупредительных мероприятий. Соответствующие государственные органы прошли специальную подготовку. Был изучен ход развития и распространения пандемии в зарубежных странах. В результате мы в меру своих возможностей поставили заслоны на ее пути, ситуация с коронавирусом взята под круглосуточный контроль. Для стабилизации положения сделано немало, и эта работа продолжается. Нам нужно оказать всенародную и повсеместную поддержку всем этим благим мерам. С первых дней независимости, взяв за руководство мудрую мысль Абая о том, что «дружба прирастает дружбой» («Кімге достығың болса, достық достық шақырады»), я проводил политику дружбы, взаимного доверия и равноправного партнерства со всеми государствами мира. В этом заключается главная причина, по которой с самого начала я стремился установить мирные и дружественные отношения с ближними и дальними соседями, окончательно решить все вопросы по государственной границе, а затем инициировать создание в разных форматах организаций по международному сотрудничеству. Учреждение таких объединений, как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, наряду с проведением в Казахстане исторического саммита ОБСЕ, Астанинского экономического форума и Всемирной выставки EXPO – все это сделано ради установления со странами мира отношений дружбы и доверия, углубления экономического сотрудничества. Сама жизнь и сложившаяся на сегодня ситуация подтверждают, что проводимый нами курс на интеграцию и союзничество оказался единственно правильным.Прекратили работу крупнейшие предприятия, сократилось транспортное сообщение. Обвалились цены на нефть. Закрылись на замок границы, замер взаимообмен. Все это ведет к ранее невиданной, огромной по масштабам рецессии, увеличению безработицы. Наша Родина – Казахстан – богата на полезные ископаемые, в том числе нефть. Если вы помните, в прошлые годы я не раз говорил: «Нам нельзя уповать на залежи нефти и газа, надо отходить от этой зависимости». Поэтому, став самостоятельным государством, мы занялись диверсификацией нашей экономики. С этой целью мы разработали Стратегию «Казахстан-2050», а в рамках программы «Форсированного индустриально-инновационного развития» открыли свыше 1 000 новых предприятий. Благодаря этому мы начали производить продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, а к нам пришли новые технологии. Это положило начало третьей технологической модернизации в нашей стране. Территория Казахстана покрылась сетью невиданных ранее железнодорожных и автомобильных магистралей.Казахстан не только надежно обеспечил себя мясом, молоком и продовольствием, но и вошел в число шести государств мира, лидирующих по экспорту зерновых. Жизнь доказала правильность этих реформ, на которые были затрачены значительные силы и средства и которые проводились дабы уберечь страну от будущих непредвиденных потрясений. В первой статье нашей Конституции сказано, что высшими ценностями нашего государства «являются человек, его жизнь, права и свободы». Поэтому особое внимание было уделено развитию сферы здравоохранения. Приняв программу «Саламатты Қазақстан», мы построили сотни больниц и поликлиник современного уровня. Создав в столице ряд крупнейших научно-медицинских центров, оснащенных самой передовой техникой, мы направили их специалистов на практику в самые высокоразвитые страны мира, а также обучили их по программе «Болашақ». Плодами такой предусмотрительности стало то, что в экстремальной ситуации наподобие нынешней, когда здоровью нации грозит колоссальная опасность, наши врачи проводят диагностику, лечение и профилактику инфекционных и других заболеваний на высоком профессиональном уровне. Конечно, ситуация сложилась непростая. Это несчастье, которое тяжким бременем ложится на плечи всех государств мира. Но мы непременно одолеем эту беду – благодаря стойкости нашего народа, его твердой воле и несокрушимой вере в свои силы, которые всегда приходят на помощь в час суровых испытаний. Для этого у нас имеется все: финансы, материальные ресурсы, техника, запасы продовольствия. Поэтому нет никаких оснований впадать в растерянность и панику.Я призываю наш народ остерегаться этих популистских и подстрекательских разговоров. Потому что человек, по-настоящему заботящийся об общественном благе, доказывает свою правоту не громогласными заявлениями, а конкретными добрыми делами. Вместо кликушества и горлопанства лучше заниматься самообразованием и просвещением. Нынешняя схватка побуждает нас вспомнить и следовать крылатым словам легендарного полководца Бауыржана Момышулы: «Дисциплина – основа гражданственности и наука о том, как не попасть в рабство» («Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген ел құл болмайды»). Показателен пример соседнего Китая: благодаря организованности и железной дисциплине там сумели обуздать заразу.Для того чтобы в трудное время не пойти по миру с протянутой рукой, мы ради будущего страны и новых поколений еще много лет назад создали Национальный фонд и золотовалютный резерв страны, в которых на сегодня накоплено 90 миллиардов долларов США. Если использовать их разумно и экономно, это позволит стойко перенести свалившиеся на нас сегодня повороты истории и превратности судьбы. В своем обращении к казахстанцам Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подробно проинформировал общество о мерах помощи, которые будут оказаны всем социальным группам, предпринимателям и людям, занятым в сельском хозяйстве. Все это стало возможным благодаря достижениям национальной экономики и фондам, о которых уже сказано выше. Да, в свое время были те, кто предлагал раздать эти средства. Но проявленная нами твердость, как видим, оказалась ненапрасной. Теперь Правительство и местные исполнительные органы должны рационально и экономично осуществить все намеченное. На каждого министра, каждого руководителя области, города и района возложена задача – действуя системно, дисциплинированно, планомерно и решительно, мобилизовать все силы для выхода из сложившегося положения. В этом благородном деле члены партии «Nur Otan» должны быть в первых рядах. Поскольку высшие ценности нашего государства – это человек и его жизнь, каждому из нас надлежит с особой заботой и большой ответственностью отнестись к жизни и здоровью самого себя и всех своих близких. Потому что здоровье нации – основополагающая часть безопасности государства. Верю, что в этот момент всем нам помогут такие благородные качества нашего народа, как уважение к старшим, забота о младших.Она придает нашему характеру твердость, телу – физическую мощь, а сердцу – уверенность. Сегодня нам особенно важно окружить заботой наиболее нуждающихся – представителей старшего поколения, ветеранов, многодетных матерей, малообеспеченных, нетрудоспособных. К этому призывают передающиеся от поколения к поколению лучшие качества нашего народа. Сегодня человечество оказалось на перепутье. Уникальность нынешней ситуации в том, что эти идущие чередой проблемы, прежде никогда не затрагивавшие столь многих аспектов геополитики, экономики, экологии, общественной жизни, теперь начали менять и сам формат межгосударственных отношений. Уместными представляются в этой связи слова великого индийского гуманиста Махатмы Ганди: «Если хочешь изменить мир – начни с себя». Буквально вчера государства создавали взаимные барьеры, вступали в санкционные «войны», а теперь протягивают друг другу руку помощи. Это – свидетельство начала серьезных изменений, происходящих на глобальном уровне. В мировой истории имели место многочисленные войны, напряженные ситуации и конфликты, тянувшиеся на протяжении десятилетий и даже столетий. Немало случалось и эпидемий, унесших миллионы людских жизней. Человечество победило все это. Нынешние невзгоды мы тоже преодолеем. Мировым державам нужно извлечь уроки из этой трудной ситуации. В свое время Айтеке би говорил: «Цель страны и человека – это будущее. Если о нем позаботились заблаговременно, то не стоит опасаться за него» («Ел мұраты – көрешек, ер мұраты – келешек. Осыларды ойлаған – қоймас түбі сүйінбей»). Какие замечательные слова! Именно сейчас нам нужна новая политика, которая вдохновляла бы всю человеческую цивилизацию на развитие, а не на создание препятствий. Любые трудности побуждают человека находить выход из тупика, менять свое мышление, совершенствовать методы своей работы. Это способствует развитию науки и технологий, формированию здорового образа жизни. Мы видим, что появляются креативные способы организации труда, и даже новые виды профессий. Сейчас люди начали менять кабинентный характер работы на труд в удаленном формате. Все это стало возможным лишь благодаря запланированным, всесторонне продуманным в свое время мерам.Поэтому нужно отбросить в сторону апатию, тревогу, пассивность и вместе со всем миром укреплять себя на пути выхода из кризиса. По словам мудрого Толе би: «Там, где нет единства – нет благополучия» («Бірлік жоқ жерде – тірлік жоқ»). Не существует той вершины, которую бы не смогло покорить единство и согласие. Для нас нет выше цели, чем постоянно укреплять нашу независимость, о которой веками мечтали наши предки и которой мы достигли почти 30 лет назад. Казахстан – наш большой общий дом, в котором мы все живем в мире, дружбе и согласии. Наше разнообразие – это богатство и преимущество в условиях конкурентного и глобального мира. Источником всех наших достижений за годы независимости служит единство нашего народа. Пусть Всевышний хранит наше единство и благополучие. В первую очередь я обращаюсь к представителям старшего поколения и интеллигенции: призывайте народ к единению, добру, благим свершениям, здоровому образу жизни. Помните мудрость: «Начало счастья – согласие» («Ырыс алды – ынтымақ»). Воспитывайте молодежь так, чтобы она стремилась быть первой в труде и учебе. Нас этому обязывает большая ответственность перед молодым поколением. Хочу сказать молодому поколению: в будущем году ровесникам нашей независимости исполнится по 30 лет. Вы – самая энергичная часть общества. Старшее поколение cделало все возможное для вас, теперь пришла и ваша очередь проявить свои силы и способности. Стремитесь совершать хорошее, будьте далеки от плохих помыслов и неблаговидных поступков. Проявляйте уважение к старшим, заботу о младших, будьте друг другу товарищами и друзьями. Никогда не забывайте о назидании Абая: «Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела» («Біріңді қазақ бірің дос, көрмесең – істің бәрі бос»). Обращаюсь к предпринимателям: благодаря независимости вы создали свое дело, стали состоятельными. Теперь пришел и ваш черед задаться вопросом: «Что я могу дать своей стране?». По моей просьбе предприниматели помогают соотечественникам, оказывая финансовую, материальную помощь. Надеюсь, что это благое дело получит свое дальнейшее продолжение. Благополучие и добро пребывают там, где есть преемственность поколений и традиций. Этот священный принцип должен быть в сердце и душе каждого казахстанца. Мне выпало большое счастье руководить народом, который в самые тяжелые времена никогда не терял достоинства, всегда отличался своим единством, добротой, радушием, отзывчивостью. Поэтому в этой сложной обстановке я выражаю благодарность всему моему мудрому и щедрому народу.Обо всем этом я всегда высказывался открыто и ясно. Вы оказывали мне большое доверие, оно неизменно придавало мне силу и энергию. Я глубоко признателен всем вам за это. Здоровье нации и безопасность государства – неразделимые понятия. Государство принимает все необходимые меры для того, чтобы преодолеть имеющиеся трудности. Ни один человек, ни один гражданин нашей страны не останется без поддержки.Мы вместе. Не сгибаясь перед трудностями, сбережем наше единство и согласие. Только тогда мы сможем сохранить независимость и быть достойными нашей великой цели «Мәңгілік ел».