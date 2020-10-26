В 2018 году у маленькой Виктории Тимошенковой врачи диагностировали опухоль головного мозга и пилоцетарную астроцитому. По умственному развитию малышка от своих сверстников не отстает и даже опережает. – Дочь начала рано разговаривать. Гуляя на детской площадке с дочкой, я стала замечать, что у нее заплетаются ножки. Вика ходила шатаясь, правой рукой не могла держать предметы. Мы немедленно обратились с жалобой к невропатологу по месту жительства, на что он ответил, что такое бывает и со временем все пройдет. Но ничего не проходило, мы обратились к другому специалисту, который посоветовал проверить головной мозг. В областной детской больнице нам диагностировали новообразование в головном мозге. Нас направили на лечение в город Нур-Султан, где была проведена операция по частичному удалению опухоли, прошли курсы химиотерапии. Но опухоль начала расти, - рассказывает мама девочки Ирина Тимошенкова. Семья обратилась за помощью к российским специалистам. Учитывая возраст ребенка и характер опухоли врачи посоветовали пройти курс протоновой лучевой терапии в городе Санкт-Петербург. – Нам предоставили предварительный план лечения и примерную стоимость. Сумма всего курса составляет порядка 18 млн тенге, сюда входит лечение, наркоз и пребывание в больнице. 13 ноября нас ждут на консультацию, но перед этим мы должны 14 дней провести на карантине. У нас каждый день на счету. Сумма очень большая, для нашей семьи она просто неподъемная. Мы с мужем собственными силами собрали около двух миллионов тенге. Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь нам собрать оставшуюся сумму. Не проходите мимо нашей беды, протяните нам руку помощи. Моя дочь должна жить, моя Виктория победит все болезни, - говорит женщина.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.