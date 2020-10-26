Сельская общественность часто поднимала проблемный вопрос уличного освещения. В этом году из местного бюджета было выделено 240 тысяч тенге светильники были установлены на 9 точках. - Работы по освещению улиц села Кызылколь проводил местный индивидуальный предприниматель "Фаза". В планах на следующий год дополнительно установить освещение еще в 6 точках, построить дорогу, установить дамбу. Кроме того, на повестке дня есть вопросы, касательно улучшения благосостояния сельчан, - говорит заместитель акима Шынгырлауского сельского округа Адил Каражанов. Ни для кого не секрет, что село небольшое. Здесь много приезжих из других сел. Однако это не мешает сельчанам развивать их малую родину. -Мы здесь живем не хуже, чем в районном центре. Все у нас есть и вода, и газ, и улицы освещены теперь. Конечно, нам есть что предложить по благоустройству нашего родного села, но не все сразу. Благодарны, что не оставляют наши просьбы без внимания. Ведь главное, чтобы человек сам хотел трудиться и приносить пользу селу, тогда его старания не будут незамеченными,- пояснила жительница села Кызылколь Гуляйым Нажмеденова. Если село и дальше так будет развиваться, переезжающих сельчан станет намного меньше, ведь появится перспектива для дальнейшего роста. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.