Утвержденный предельный уровень тарифа на 2020 год с вводом в действие 1 января 2020 года: АО «Атырау жарык» на регулируемую услугу по передаче электрической энергии утвержден тариф в размере - 4,87 тенге/кВтч. АО «Атырауские тепловые сети» на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии утвержден тариф в размере - 4976,76 тенге/Гкал. АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергии утвержден предельный уровень тарифа в размере - 7040,38 тенге/Гкал.

АО «Атырау жарык»:

АО «Атырауские тепловые сети»:

АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль»:

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Департаменте комитета по регулированию естественных монополий Атырауской области сообщили, что субъекты естественных монополий подали заявку согласно пункту 15 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года №90.- по передаче электрической энергии среднеотпускной тариф на 2021-2025 годы в размере – 9,75 тенге/кВтч (рост на 100,2%).- по передаче и распределению тепловой энергии среднеотпускной тариф на 2021-2025 годы в размере – 9634,53 тенге/Гкал (рост на 93,6%).- по производству и снабжению тепловой энергии среднеотпускной тариф на 2021-2025 годы в размере – 13 718,73 тенге/Гкал (рост на 94,8%). - Согласно представленным заявкам причинами повышения тарифов СЕМ явились окончание срока действия предельных тарифов, а также необходимость утверждения тарифов на долгосрочный период сроком на 5 лет, реализация утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы, направленной на реконструкцию, модернизацию и обеспечение надежности системы теплоснабжения и электроснабжения, - пояснили в ДКРЕМ. Однако прежде чем принять решение о повышении тарифов департаментом будет проведен анализ достоверности расходов на предоставление регулируемой услуги, заявленных субъектом в порядке, предусмотренном действующими правилами. В связи с чем необоснованного роста тарифов на регулируемую услугу не будет допущено. Стоит отметить, что 2, 3 и 6 октября 2020 года в городе Атырау в здании Департамента проведены публичные слушания при утверждении тарифов на регулируемые услуги АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль», АО «Атырау жарык», АО «Атырауские тепловые сети».