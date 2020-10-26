Утвержденный предельный уровень тарифа на 2020 год с вводом в действие 1 января 2020 года: АО «Атырау жарык» на регулируемую услугу по передаче электрической энергии утвержден тариф в размере - 4,87 тенге/кВтч. АО «Атырауские тепловые сети» на регулируемую услугу по передаче и распределению тепловой энергии утвержден тариф в размере - 4976,76 тенге/Гкал. АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергии утвержден предельный уровень тарифа в размере - 7040,38 тенге/Гкал.Планируемый размер тарифов на регулируемые услуги СЕМ, представленный в заявке (без НДС): АО «Атырау жарык»: - по передаче электрической энергии среднеотпускной тариф на 2021-2025 годы в размере – 9,75 тенге/кВтч (рост на 100,2%). АО «Атырауские тепловые сети»: - по передаче и распределению тепловой энергии среднеотпускной тариф на 2021-2025 годы в размере – 9634,53 тенге/Гкал (рост на 93,6%). АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль»: - по производству и снабжению тепловой энергии среднеотпускной тариф на 2021-2025 годы в размере – 13 718,73 тенге/Гкал (рост на 94,8%). - Согласно представленным заявкам причинами повышения тарифов СЕМ явились окончание срока действия предельных тарифов, а также необходимость утверждения тарифов на долгосрочный период сроком на 5 лет, реализация утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы, направленной на реконструкцию, модернизацию и обеспечение надежности системы теплоснабжения и электроснабжения, - пояснили в ДКРЕМ. Однако прежде чем принять решение о повышении тарифов департаментом будет проведен анализ достоверности расходов на предоставление регулируемой услуги, заявленных субъектом в порядке, предусмотренном действующими правилами. В связи с чем необоснованного роста тарифов на регулируемую услугу не будет допущено. Стоит отметить, что 2, 3 и 6 октября 2020 года в городе Атырау в здании Департамента проведены публичные слушания при утверждении тарифов на регулируемые услуги АО «Атырауская Теплоэлектроцентраль», АО «Атырау жарык», АО «Атырауские тепловые сети». С учетом замечаний, предложений и рекомендаций участников публичных слушаний решение департамента будет принято в начале ноября текущего года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
