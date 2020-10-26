Кому полагается личный помощник? Законом Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов» №39 от 13 апреля 2005 года предусмотрен личный помощник «для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении». Согласно приложению 1 к приказу №26 от 22 января 2015 года министерства здравоохранения и социального развития, которое является уполномоченным органом в соответствии с этим законом (в январе 2017 года оно было разделено на министерство здравоохранения и министерство труда и социальной защиты, полномочия остались за последним), личные помощники назначаются в 17 медицинских случаях. К ним относятся: абсолютная слепота; значительно или резко выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения; паркинсонизм; ампутационные культи обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие пользование средствами передвижения.«Предоставили отчет о посещении закрытых объектов» В корпоративном фонда «Макат», курирующем выплаты, не отрицают, что обвиняют лиц, оказывающих услуги индивидуальных помощников, в «приписке часов». Председатель организации Тыныштык Есжанова называет проблему «особенно обострившейся» с введением режима чрезвычайного положения в стране в марте этого года из-за пандемии коронавируса. – Мы просидели дома три-четыре месяца. Однако когда люди с ограниченными возможностями заполняли табель, указывали, что посещали такие объекты, как «Казахтелеком». Организация была закрыта до 17 августа. Все услуги предоставлялись в электронном виде. Но люди пишут, что «посещали». Как же так? Деньги выплачиваются из бюджета, а не из моего кармана. Поэтому спросят за каждый тиын. Что я отвечу? – заявила Есжанова Азаттыку. По ее словам, функции индивидуального помощника ограничены, четко определены и не подразумевают помощь на дому. Он цитирует министерский приказ № 26, регламентирующий эту услугу, согласно которому это «специалист, оказывающий социальные услуги по сопровождению инвалида от места проживания до пункта назначения и обратно». – Иногда бывает и такое: поликлиника находится в 10 минутах от дома человека с инвалидностью. Но в табеле записывают по четыре часа на дорогу туда и обратно. Конечно, сотрудник фонда такое не примет. Допустим, они сделали перерыв и не торопились. Но это же не занимает четыре часа? – говорит она. По данным Есжановой, в общей сложности фонд выплачивает около 256 миллионов тенге в Атырауской области. Среди тех, кому оказываются услуги индивидуальных помощников, есть те, кому оформлена восьмичасовая помощь в сутки, сообщила она. – Мы знаем распорядок дня этих людей. Они ходят на работу каждый день, потому что занимаются бизнесом. Спортсмены тренируются каждый день, иногда через день. В перерывах уезжают на соревнования. Люди искусства ходят на репетиции, ездят в другие районы или городы, принимают участие в творческих вечерах. Их всегда сопровождают помощники. Поэтому сумма им оплачивается полностью. Те, кто говорит, что не получали зарплату, не подписывали с нами договор, – утверждает Есжанова. Обвинения в том, что в области некоторые помощники не получают полагающиеся деньги, глава фонда «Макат» отвергла. – Некоторые жалуются, что не получают положенные им деньги. Но у нас все посчитано. Мы не можем кому-то переплачивать или недоплачивать, – сказала она. В министерстве труда и социальной защиты также заявили об имеющемся «завышении» часов работ помощников. Согласно информации, предоставленной Азаттыку этим ведомством, по результатам проверки соблюдения прав инвалидов за 2017-2018 годы генеральной прокуратурой были установлены «факты начисления средств за неисполненные работы» помощниками, которые на момент оказания услуг длительное время находились в зарубежных странах, в связи с чем государственным органам рекомендовано «усилить мониторинг оказания услуг». «358 тенге – это ведь бессмысленно» По данным Минтруда, оплата услуг личного помощника по 358 тенге в час утверждена постановлением правительства «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». Глава общества инвалидов «Сострадание» в Павлодаре Елена Юрченко говорит, что вся проблема в этой сумме. – Не знаю, кто это придумал – 358 тенге. Это ведь бессмысленно. Даже при начислении соответствующих восьми часов это выходит менее трех тысяч тенге в день. Вот почему люди стараются получать полную зарплату. Может быть, некоторые скажут, что это легкая работа. На самом деле работать с инвалидами очень сложно, как психологически, так и физически, – говорит она. Елена Юрченко считает, что зарплаты личных помощников следует утвердить в размере двух минимальных размеров оплаты труда. – Насколько мне известно, наверху обсуждается установление минимального размера оплаты труда за услуги помощников. Это 42 500 тенге в месяц. Это позор. Если решение будет принято, родственник откажется помогать инвалиду и государство должно будет найти специалиста, который будет помогать. К примеру, в Павлодаре 800 инвалидов нуждаются в личных помощниках. Кто согласится помогать человеку с инвалидностью за зарплату 42 500 тенге? – говорит Елена Юрченко. Председатель Союза организаций инвалидов Казахстана Али Аманбаев считает, что проблема также связана с отсутствием ясности в отношении статуса личного помощника и конкретных услуг, которые он предоставляет. – Неправильно определено и утверждено само понятие. У нас личные помощники – это люди, которые сопровождают инвалида в определенное место. Но на самом деле лицам с ограниченными возможностями помощник нужен не только для сопровождения, но и для оказания помощи во всем. Например, человек, который кормит, купает, помогает по дому и водит на работу. Для этого нужно определить статус личного помощника и четко указать, чем он будет заниматься, – говорит он. Али Аманбаев согласен и с тем, что зарплаты личных помощников в стране незначительные и не соответствуют трудностям работы. – Казахстан при внедрении личных помощников опирался на опыт Финляндии. Я был в этой стране несколько раз. Средняя зарплата человека, обслуживающего там инвалидов, составляет 700-1000 евро. А у нас? В Атырауской области инвалидность первой группы имеют 1842 человека. По данным акимата региона, на помощь индивидуальных помощников рассчитывают 843 человека. Для этого из бюджета выделено 588 миллионов тенге. За восемь месяцев этого года из этой суммы освоено 278 миллионов тенге. Всего в стране 65 тысяч человек с такой инвалидностью. У 23 тысяч из них есть личные помощники. Если в прошлом году помощников насчитывалось 22 тысячи и за их услуги было выплачено 8,3 миллиарда тенге, то в этом году на это предусмотрено 10 миллиардов тенге.
