Кому полагается личный помощник? Законом Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов» №39 от 13 апреля 2005 года предусмотрен личный помощник «для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении». Согласно приложению 1 к приказу №26 от 22 января 2015 года министерства здравоохранения и социального развития, которое является уполномоченным органом в соответствии с этим законом (в январе 2017 года оно было разделено на министерство здравоохранения и министерство труда и социальной защиты, полномочия остались за последним), личные помощники назначаются в 17 медицинских случаях. К ним относятся: абсолютная слепота; значительно или резко выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения; паркинсонизм; ампутационные культи обеих верхних конечностей, не подлежащие протезированию и затрудняющие пользование средствами передвижения.

В Казахстане люди с первой группой инвалидности, нуждающиеся в содействии при передвижении, имеют право на индивидуального помощника. Финансирует эти услуги государство. В Атырауской области таких людей почти 850 человек. Некоторые из них заявляют, что их индивидуальным помощникам на протяжении нескольких месяцев зарплаты выдавали частично, а затем перестали выплачивать вовсе. Один из таких людей – 60-летний Жумабай Абугалиев, потерявший зрение 20 лет назад после удаления зуба. – У меня был абсцесс. Врачи сказали, что инфекция ушла в глаза. После того, как удалили зуб, я потерял зрение. Ослеп за один день, – говорит Абугалиев. По его словам, индивидуальный помощник таким людям, как он, жизненно необходим. Он утверждает, что зарплаты перестали выплачивать в апреле. В происходящем он винит корпоративный фонд «Макат» «Казахского общества слепых», который отвечает за выплаты в Атырауской области. – В 2018 году фонд «Макат» принял участие в тендере и победил. С тех пор зарплату помощникам выплачивает фонд. Сотрудники оказывают постоянное давление на инвалидов. Неоправданно сокращают часы работы, урезают оплату. По закону оплата производится за оказание услуг не более восьми часов в день. Если мы указываем в табеле восемь часов, они сокращают время. Говорят, что «это неправда», – говорит Абугалиев. В приказе № 26 министра здравоохранения и социального развития от 22 января 2015 года действительно говорится, что «оплата услуг индивидуального помощника производится отделами занятости за фактическое время оказания услуг, но не более 8 часов в день». На том, что помощникам при начислении средств «занижают» часы работы, а их самих обвиняют во лжи, настаивают и другие люди, прибегающие к этой услуге или оказывающие ее. Житель поселка Макат Атырауской области Жарас Калдыбаев прикован к коляске из-за перелома позвоночника два года назад. По его словам, за час работы полагается 358 тенге, а контракт его помощника изначально предусматривал помощь продолжительностью три часа в день или 60 часов в месяц, но полагающихся денег в семье (поначалу эти функции выполняла его 17-летняя дочь, а теперь супруга), не видели.– В течение нескольких месяцев зарплата составляла то 10 тысяч, то 13 тысяч тенге, – говорит Калдыбаев. Жена 53-летнего Жараса Калдыбаева Гульмира Нуркасылова работает его помощником последние 10 месяцев. Она также критикует накладываемые законом временные ограничения. – Первоначально утвердили 60 часов в месяц. После жалобы еле повысили до ста. В последний раз зарплата была около 30 тысяч тенге. Прошло три месяца, как вообще перестали платить. Муж прикован к постели. Я постоянно нахожусь рядом с ним. Не перестаешь же ухаживать за человеком только потому, что время закончилось, – говорит она. По словам Гульмиры Нуркасыловой, споры вокруг зарплат начинаются при сдаче табелей. – Сотрудник фонда всегда обвиняет меня в приписке лишних часов. Были случаи, когда мне в лицо швыряли документы. «Я пришлю к вам прокуратуру и полицию», – угрожают они. Вся моя вина в том, что я пишу полагающиеся восемь часов, – утверждает Нуркасылова. Схожую историю рассказывает председатель общественного объединения слепых «Мөлдір көз» в Атырау Жолдас Гумаров. Восемь лет назад он потерял зрение, после чего основал организацию и начал помогать другим людям с ограниченными возможностями. Пять лет назад открыл кулинарный цех, который сейчас обеспечивает работой 15 человек. – Производим вареники, пельмени, котлеты. Реализуем продукцию через 22 магазина в городе. Сидя на одном месте, это дело не сделаешь. Нужно ездить за мясом и другим необходимым. Есть работа в объединении. Мой помощник – моя жена. Она сопровождает меня во всех поездках. Когда дела касается получения зарплаты, постоянно поднимается шумиха, – говорит он. По информации Гумарова, в области зарплату не получают около 60 помощников. Среди них – его жена Сауле Абдрахманова, по ее словам, не видевшая денег с февраля. – Прошло семь месяцев, как нет . Когда начинаю спрашивать, находят тысячи предлогов, то «договор был составлен неправильно», то «копии нет». По моим оценкам, долг превысил полмиллиона тенге, – рассказывает женщина.В корпоративном фонда «Макат», курирующем выплаты, не отрицают, что обвиняют лиц, оказывающих услуги индивидуальных помощников, в «приписке часов». Председатель организации Тыныштык Есжанова называет проблему «особенно обострившейся» с введением режима чрезвычайного положения в стране в марте этого года из-за пандемии коронавируса. – Мы просидели дома три-четыре месяца. Однако когда люди с ограниченными возможностями заполняли табель, указывали, что посещали такие объекты, как «Казахтелеком». Организация была закрыта до 17 августа. Все услуги предоставлялись в электронном виде. Но люди пишут, что «посещали». Как же так? Деньги выплачиваются из бюджета, а не из моего кармана. Поэтому спросят за каждый тиын. Что я отвечу? – заявила Есжанова Азаттыку. По ее словам, функции индивидуального помощника ограничены, четко определены и не подразумевают помощь на дому. Он цитирует министерский приказ № 26, регламентирующий эту услугу, согласно которому это «специалист, оказывающий социальные услуги по сопровождению инвалида от места проживания до пункта назначения и обратно». – Иногда бывает и такое: поликлиника находится в 10 минутах от дома человека с инвалидностью. Но в табеле записывают по четыре часа на дорогу туда и обратно. Конечно, сотрудник фонда такое не примет. Допустим, они сделали перерыв и не торопились. Но это же не занимает четыре часа? – говорит она. По данным Есжановой, в общей сложности фонд выплачивает около 256 миллионов тенге в Атырауской области. Среди тех, кому оказываются услуги индивидуальных помощников, есть те, кому оформлена восьмичасовая помощь в сутки, сообщила она. – Мы знаем распорядок дня этих людей. Они ходят на работу каждый день, потому что занимаются бизнесом. Спортсмены тренируются каждый день, иногда через день. В перерывах уезжают на соревнования. Люди искусства ходят на репетиции, ездят в другие районы или городы, принимают участие в творческих вечерах. Их всегда сопровождают помощники. Поэтому сумма им оплачивается полностью. Те, кто говорит, что не получали зарплату, не подписывали с нами договор, – утверждает Есжанова. Обвинения в том, что в области некоторые помощники не получают полагающиеся деньги, глава фонда «Макат» отвергла. – Некоторые жалуются, что не получают положенные им деньги. Но у нас все посчитано. Мы не можем кому-то переплачивать или недоплачивать, – сказала она. В министерстве труда и социальной защиты также заявили об имеющемся «завышении» часов работ помощников. Согласно информации, предоставленной Азаттыку этим ведомством, по результатам проверки соблюдения прав инвалидов за 2017-2018 годы генеральной прокуратурой были установлены «факты начисления средств за неисполненные работы» помощниками, которые на момент оказания услуг длительное время находились в зарубежных странах, в связи с чем государственным органам рекомендовано «усилить мониторинг оказания услуг».По данным Минтруда, оплата услуг личного помощника по 358 тенге в час утверждена постановлением правительства «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». Глава общества инвалидов «Сострадание» в Павлодаре Елена Юрченко говорит, что вся проблема в этой сумме. – Не знаю, кто это придумал – 358 тенге. Это ведь бессмысленно. Даже при начислении соответствующих восьми часов это выходит менее трех тысяч тенге в день. Вот почему люди стараются получать полную зарплату. Может быть, некоторые скажут, что это легкая работа. На самом деле работать с инвалидами очень сложно, как психологически, так и физически, – говорит она. Елена Юрченко считает, что зарплаты личных помощников следует утвердить в размере двух минимальных размеров оплаты труда. – Насколько мне известно, наверху обсуждается установление минимального размера оплаты труда за услуги помощников. Это 42 500 тенге в месяц. Это позор. Если решение будет принято, родственник откажется помогать инвалиду и государство должно будет найти специалиста, который будет помогать. К примеру, в Павлодаре 800 инвалидов нуждаются в личных помощниках. Кто согласится помогать человеку с инвалидностью за зарплату 42 500 тенге? – говорит Елена Юрченко. Председатель Союза организаций инвалидов Казахстана Али Аманбаев считает, что проблема также связана с отсутствием ясности в отношении статуса личного помощника и конкретных услуг, которые он предоставляет. – Неправильно определено и утверждено само понятие. У нас личные помощники – это люди, которые сопровождают инвалида в определенное место. Но на самом деле лицам с ограниченными возможностями помощник нужен не только для сопровождения, но и для оказания помощи во всем. Например, человек, который кормит, купает, помогает по дому и водит на работу. Для этого нужно определить статус личного помощника и четко указать, чем он будет заниматься, – говорит он. Али Аманбаев согласен и с тем, что зарплаты личных помощников в стране незначительные и не соответствуют трудностям работы. – Казахстан при внедрении личных помощников опирался на опыт Финляндии. Я был в этой стране несколько раз. Средняя зарплата человека, обслуживающего там инвалидов, составляет 700-1000 евро. А у нас? Не более 70 тысяч или и того меньше, – говорит председатель Союза организаций инвалидов Казахстана. В Атырауской области инвалидность первой группы имеют 1842 человека. По данным акимата региона, на помощь индивидуальных помощников рассчитывают 843 человека. Для этого из бюджета выделено 588 миллионов тенге. За восемь месяцев этого года из этой суммы освоено 278 миллионов тенге. Всего в стране 65 тысяч человек с такой инвалидностью. У 23 тысяч из них есть личные помощники. Если в прошлом году помощников насчитывалось 22 тысячи и за их услуги было выплачено 8,3 миллиарда тенге, то в этом году на это предусмотрено 10 миллиардов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.