Реальная история о том, к чему приводит «лёгкий заработок».

Городской отдел образования опубликовал в Instagram видео с историей девушки, которая в подростковом возрасте связалась с наркотиками и получила реальный срок. События произошли шесть лет назад. В 16 лет девушка познакомилась с парнем и позже узнала, что он торгует наркотиками. Со временем он начал привлекать её к своей деятельности, и она тоже стала заниматься продажей запрещённых веществ.

Девушка понимала, что это опасно, но была уверена: серьёзного наказания не будет, ведь она несовершеннолетняя. Позже из любопытства она попробовала наркотики сама. Всё закончилось задержанием — её поймали сотрудники полиции, когда она делала закладку. Суд приговорил девушку к шести годам лишения свободы. Свою историю она рассказала, чтобы предупредить других: уголовную ответственность несут и несовершеннолетние. Она призывает никогда не связываться с наркотиками.

В Казахстане уголовная ответственность наступает с 16 лет и может предусматривать длительные сроки заключения. Закладчикам и курьерам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.