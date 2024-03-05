На заседании коллегии Минэнерго министр Алмасадам Саткалиев высказался о ситуации с производством сжиженного газа в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тысяч тонн (или на 28% в сравнении с 2022 годом) и составило 2,2 млн тонн.

При этом установленная предельная оптовая цена на него сохраняется на уровне ниже стоимости его производства. Он добавил, что себестоимость производства сжиженного нефтяного газа варьируется от 60 до 70 тысяч тенге за тонну, утвержденная предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге за тонну без учета НДС.

– Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию, - отметил Саткалиев.

Министр добавил, что в Казахстане держится одна из самых низких цен на сжиженный нефтяной газ - 54-86 тенге в зависимости от региона. Для сравнения: в России цена за литр газа составляет 165 тенге, в Кыргызстане – 159 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге. По данным Минэнерго, для бесперебойного обеспечения внутренних потребностей населения подписано соглашение между министерством и ТОО «Тенгизшевройл» о поставке ежемесячно 20 тысяч тонн сжиженного газа. АО «НК QazaqGaz» и акционеры Северо-Каспийского проекта прорабатывают вопрос подписания договора-купли продажи Кашаганского сжиженного нефтяного газа объемом до 700 тысяч тонн в год до конца 2024 года.

Напомним, в конце декабря 2023 года Минэнерго РК утвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ. Установленные цены вступили в силу с 1 января 2024 года. В Казахстане за последние пару лет не единожды возникал дефицит газа.

В конце ноября вице-министр энергетики Алибек Жамауов рассказал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане, начиная с 2024 года.