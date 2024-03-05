Погода без осадков ожидается в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», шестого марта в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров опустятся до -4 градусов, ночью -14. Ветер до 7 метров в секунду.

В Атырау ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха днём +8 градуса, ночью +5. Скорость ветра достигнет 5 метров в секунду.

В Актобе синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днём температура воздуха составит 5 градусов ниже нуля, ночью -14. Скорость ветра – 5 метров в секунду.

В Актау переменная облачность. Днём +12 градусов, ночью-2 градуса ниже нуля.