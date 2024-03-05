По данным департамента полиции Атырауской области, 47-летний мужчина в пассажирском автобусе №22 избил 49-летнего водителя.

— В настоящее время назначили судебно-медицинскую экспертизу. В отношении подозреваемого ведётся досудебное расследование по факту хулиганства, — пояснили в ведомстве.

Директор КГУ «Смарт Атырау» Арслан Аронов дополнил, что инцидент возник из-за того, что водитель попросил пассажира оплатить за проезд. Ему это не понравилось.

— От ударов у водителя опухло лицо, — отметил он.

Мужчина после избиения ушел, но его задержали полицейские.