Как сообщили в РГП "Казгидромет", 12 августа в Уральске ожидается погода без осадков, днем температура воздуха поднимется +30 градусов, ночью опустится до +12 градусов. В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +31 градус тепла, ночью температура составит + 18 градусов. Также погода без осадков ожидается в Актобе, днем + 25 градусов тепла, ночью +12 градусов. В Актау переменная облачность, +30 градусов днем, +21 градус ночью.