Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, вызов на пульт пожарных поступил сегодня, 11 августа, в 16.44. - По приезду пожарных выяснилось, что по улице Сдыкова, 42 горит четыре контейнера по продаже ритуальных венков, а также хозяйственная постройка и частный дом площадью 250-290 квадратных метров, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что на месте работают 42 пожарных и 12 единиц техники. Позже заместитель начальника ДЧС ЗКО Нурлан Таубеков дополнил, что сгорело полностью шесть контейнеров и пострадали три частных дома. При тушении пожара из помещения вытащили кислородный и газовый баллоны. Другие подробности выясняются.

OoJ-tMod7Ck

