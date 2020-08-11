На пост руководителя управления образования Атырауской области был назначен Саткан Есенгалиев. Заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова представила нового руководителя, который был назначен распоряжением акима Атырауской области по согласованию с Министерством образования и науки РК. Саткан Есенгалиев в 1988 году окончил Гурьевский педагогический институт. По специальности - учитель истории, обществоведения. Кандидат исторических наук. Трудовую деятельность начал в отделе культуры Махамбетского района. В разные годы работал учителем в Жалгансайской средней школы Махамбетского района, областной школы интерната №1, учителем кафедры всемирной истории, проректором Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова. В 2008-2009 годы - аким сельского округа Кенозек, начальник отдела по обеспечению кадрами государственной службы управления Атырауской области Агентства государственной службы Республики Казахстан, В 2009-2011 годы - руководитель департамента по защите прав детей Атырауской области Комитета по защите прав детей Республики Казахстан. В 2011-2013 годы - начальник управления образования Атырауской области. В 2013-2014 годы - руководитель департамента по защите прав детей Атырауской области Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК. С 2014 по 2017 годы преподавал в АГУ имени Х.Досмухамедова, исполнял обязанности руководителя департамента по контролю в сфере образования Атырауской области Комитета по контролю в сфере образования и науки. С 2017 года по настоящее время занимал должность руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.