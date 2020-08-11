Назначение нового руководителя прошло сегодня, 11 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нового руководителя управления образования назначили в Атырауской области На пост руководителя управления образования Атырауской области был назначен Саткан Есенгалиев. Заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова представила нового руководителя, который был назначен распоряжением акима Атырауской области по согласованию  с Министерством образования и науки РК. Саткан Есенгалиев в 1988 году окончил Гурьевский педагогический институт. По специальности - учитель истории, обществоведения. Кандидат исторических наук. Трудовую деятельность начал в отделе культуры Махамбетского района. В разные годы работал учителем в Жалгансайской средней школы Махамбетского района, областной школы интерната №1, учителем кафедры всемирной истории, проректором Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова. В 2008-2009 годы - аким сельского округа Кенозек, начальник отдела по обеспечению кадрами  государственной службы управления Атырауской области Агентства государственной службы Республики Казахстан, В 2009-2011 годы - руководитель департамента по защите прав детей Атырауской области Комитета по защите прав детей Республики Казахстан. В 2011-2013 годы - начальник управления образования Атырауской области. В 2013-2014 годы - руководитель департамента по защите прав детей Атырауской области Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК. С 2014 по 2017 годы преподавал в АГУ имени Х.Досмухамедова, исполнял обязанности руководителя департамента по контролю в сфере образования Атырауской области Комитета по контролю в сфере образования и науки. С 2017 года по настоящее время занимал должность руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования  и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ Фото предоставлено пресс-службой акимата Атырауской области