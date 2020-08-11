".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 5 июля в регионе выявлено 428 нарушений статьи 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативовПолицейским также удалось выявить 48 фактов проведения незаконных массовых и поминальных мероприятий, а в зоне отдыха актюбинцы широко праздновали свадебное торжество. 156 нарушений зафиксированы со стороны владельцев и работников магазинов, кафе, бань, парикмахерских, салонов красоты, которые работали вопреки режиму карантина или с нарушениями санитарного режима. – К примеру, 7 августа участковый инспектор полиции при обходе участка выявил, что одно кафе по улице имени Казангапа функционировало после 22.00. По факту был составлен административный протокол. В целом по всем выявленным фактам нарушений сотрудниками полиции были составлены административные протоколы и направлены для принятия мер в департамент контроля качества безопасности товаров и услуг области, - сообщили в полиции. Департамент полиции призывает актюбинцев соблюдать карантинный режим, не проводить и не участвовать в массовых мероприятиях, а также применять все средства необходимой индивидуальной защиты при посещении общественных мест и мест скопления людей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.