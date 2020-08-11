Иллюстративное фото из архива "МГ" – Среди зафиксированных преступлений одно изнасилование. Пострадавшей оказалась выпускница школы 2002 года рождения. Кроме этого, в городе произошли три факта насильственных действия сексуального характера, четыре факта полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В целях своевременного выявления фактов насилия в отношении несовершеннолетних сотрудники ювенальной полиции УП города Уральск совместно с сотрудниками управления здравоохранения ежемесячно проводятся сверки для того, чтобы выявить обращения несовершеннолетних в органы здравоохранения, - сообщили в полиции. Полицейские убедительно просят родителей усилить воспитательную работу в семье, уделять внимание своим детям, не оставлять детей без присмотра и не отпускать их в ночное время на улицу без сопровождения родителей, а также на водоемы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.