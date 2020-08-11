Слушания пройдут 17 августа в 15.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Слушания по повышению цены на электроэнергию пройдут в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент комитета по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области сообщает, что 17 августа в 15:00 в конференц-зале по ул. ул.Ескалиева 177, 6 этаж, состоятся публичные слушания по уведомлению о предстоящем повышении предельной цены ТОО «Батыс Энергоресурсы» на розничную реализацию электроэнергии. В департаменте АРЕМ сообщили, что ТОО "Батыс Энергоресурсы" запросили увеличить среднеотпускной тариф до 18,85 тенге, в данный момент среднеотпускной тариф составляет 16,91 тенге. В ТОО "Батыс Энергоресурсы" объяснили, что были вынуждены просить повышения тарифа, так как с 1 июля Министерством энергетики были утверждены новые предельные тарифы на электрическую энергию. Повышение стоимости электрической энергии на поставку  для нашей области составили: Слушания по повышению цены на электроэнергию пройдут в Уральске Кроме того, в компании отметили, что ко всему прочему они учитывают убытки, которые понесли во время режима ЧС. В публичных слушаниях могут принять участие не более 10 человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, учитывая карантинные меры в области: необходимо соблюдать масочный режим, дистанцию от 1,5 метра, использовать антисептики и т. д. - Департамент приглашает на публичные слушания депутатов Парламента Республики Казахстан, маслихата, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц, - говорится на сайте ТОО "Батыс Энергоресурсы". Стоит отметить, что жители Уральска и иные заинтересованные лица смогут принять участие на публичных слушаниях в режиме онлайн на официальной странице ТОО «Батыс Энергоресурсы» в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/batyser), а также на платформе «ZOOM» (https://us04web.zoom.us/j/75720536745?pwd=blZFcW94R09FVEx4WE1yWVNMNDdLdz09  Идентификатор конференции: 757 2053 6745. Код доступа: 2Lg4gy). Для принятия участия в публичных слушаниях необходимо пройти по вышеуказанной ссылке, либо в приложении Facebook ввести в поиске Batys Energoresursy. Каждый желающий может в онлайн-режиме задать свои вопросы. По дополнительным вопросам можно обратиться по телефонам: 8(7112) 98-16-16, 98-16-66. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.