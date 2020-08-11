Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции, - Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции, – сказал он на совещании с членами правительства. Владимир Путин отметил, что вакцина прошла все необходимые проверки. - Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый, и прошла все необходимые проверки, – сказал президент России. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также сообщил, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность. - У всех добровольцев выработались высокие титры антител к Covid-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьёзных осложнений иммунизации. Эксперты Минздравая выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи, – сказал Михаил Мурашко. 7 августа Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) запатентовало препарат "Лейтрагин", который способен предотвратить осложнения от Covid-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.