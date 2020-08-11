В столовой учреждения работают 6 осужденных. Они остались работать в следственном изоляторе после вынесения приговора суда. Среди них есть граждане, осужденные за мошенничество, за совершение ДТП, за хранение наркотических средств. Среди них есть профессиональный повар. - В этом году я лишился свободы на 1 год за совершение ДТП, а затем написал заявление принять на работу в данное учреждение. Мое заявление удовлетворили, сейчас более 200 подследственным гражданам готовим три раза в день. До осуждения работал поваром в крупных ресторанах Атырау, так что приготовление еды для меня привычное дело. Конечно же, не приготовлю стейк как в ресторане, но борщи и каши, которые я готовлю, никто не жаловался, - говорит 27-летний осужденный Дамир. По словам и. о. начальника учреждения Мейрбека Уразгалиева, в столовой учреждения строго соблюдаются санитарные требования, повара регулярно проходят медосмотр и получают санкнижки. - Прежде чем попасть на эту работу, они проходят медицинское обследование. Затем приготовленную пищу осматривают и пробуют врач учреждения и дежурный. И только после этого пища раздается подследственным, - рассказывает Мейрбек Уразгалиев. – Хотя подследственным ежедневно приносят передачки, все ждут горячее питание от учреждения. Потому что мы раздаём еду в горячем виде. Меню тоже разнообразное. В понедельник на завтрак подается каша и сыр с колбасой, а на ужин – уха. На обед обязательно готовится первое и второе блюдо. - В меню есть мясные блюда и блюда из курицы. После приготовления и раздачи завтрака приступаем к приготовлению обеда, затем готовим ужин. Таким образом, дни до выхода на свободу пролетают быстро и незаметно, - говорит осужденный Руслан. - В месяц зарабатываем около 80 тысяч тенге. За работу в выходные и праздничные дни выплачивается надбавка. Эти деньги мы отправляем домой, тратим на приобретение товаров в магазине учреждения и на оплату расходов, согласно приговору суда. По словам начальника учреждения, для некоторых разработано диетическое меню. - Если в результате медицинского обследования врач скажет о необходимости поддержания диеты, то он питается по специальному меню. Их еда готовится отдельно и подается своевременно. В меню есть фрукты, рыба и молочные продукты, - сообщил Мейрбек Уразгалиев. Недавно один из осуждённых, который работал на кухне и за счет зарплаты оплачивал судебные расходы, в начале года вышел на свободу. - Осужденный, работая в столовой на кухне, платил из зарплаты расходы по возмещению судебных расходов и, переведя оставшуюся сумму на оплату штрафа, досрочно вышел на свободу. Эти граждане тоже, может быть, выйдут на свободу раньше времени, - говорит и. о. начальника воспитательной группы учреждения Эльвира Саугабаева. Подследственный 27-летний Азамат говорит, что повара в учреждении готовят лучше, чем дома. - Если честно, я на свободе не ел такую вкусную еду. Ели фаст-фуд или суп дома. А здесь подают и первое, и второе блюдо, даже в весе прибавил, - смеется 27-летний Азамат.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.