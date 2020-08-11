Мужчине удалось погасить кредиты на деньги, которые ему перечислили неравнодушные казахстанцы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске онкобольная мать семерых детей находится в коме Муж и дети Гаухар Хайрашевой В редакцию "МГ" 30 июля обратился Ержигит Хайрашев. Он рассказал, что у него в браке с Гаухар родились семеро детей, самой младшей исполнилось 7 месяцев. Семья жила скромно на зарплату мужа и пособие по многодетности. Однако, по словам главы семьи, они никогда ни у кого не просили помощи. Четыре месяца назад у Гаухар выявили рак на последней стадии. Ержигит просил помощи у людей, он надеялся на то, что жену может спасти операция. Кроме этого, семья брала кредит на ремонт временного жилья, который им выделил акимат. 1 августа Гаухар Хайрашева скончалась. В течение недели после смерти жены, неравнодушные казхахстанцы перечислили мужчине 5 миллионов тенге. Ержигит Хайрашев рассказал, что почти половину собранных денег он потратил на то, чтобы погасить задолженности по кредитам. - Сегодня, 11 августа, сходил в банк, оплатил задолженности. Оставшуюся сумму - 2,5 миллиона тенге - я тратить попросту не буду, все деньги сохраню, чтобы в будущем обустроить свое жилье, - поделился планами глава семейства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  