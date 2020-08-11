Фото с сайта azh.kz Убийство произошло в ночь на 9 августа во время драки между несколькими молодыми людьми из пригородных сёл Дамба и Курмангазы. Во время драки был убит известный атырауский спортсмен, чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов. Он скончался на месте от огнестрельного ранения в сердце. Неделю назад ему исполнилось 18 лет. В Департаменте полиции Атырауской области это пока никак не комментируют. Неизвестно также, задержан ли убийца. По словам местных жителей, на следующий день в Дамбе был проведен полицейский рейд. https://www.facebook.com/atyrausport/photos/a.1756170541269996/2809075105979529/ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.