Однако сотрудник антикоррупционной службы избежал наказания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пятый день ищут водителя "Тойоты", гнавшегося за полицейской машиной в Уральске Фото предоставлено очевидцами Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, полицейский, который пересек двойную сплошную линию на дороге в момент, когда за ним гнался на авто сотрудник антикоррупционной службы, был уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам 3 июля этого года. - Он был сотрудником отдела полиции района Байтерек. Уволен за грубое нарушение службы воинской дисциплины, - отметили в ведомстве. 26 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором полицейский автомобиль с государственными номерами 048KP и бортовым номером 1313 на скорости пересекает двойную сплошную линию без включенных проблесковых маячков и сирены, а за ним мчится автомобиль марки Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, который допускает такое же нарушение ПДД. 30 июня в пресс-службе департамента полиции сообщили, что они не смогли установить личность водителя "Тойоты". Однако в этот же день очевидец прислал фото автомобиля "Тойота", стоявшего возле здания антикоррупционной службы. Позже выяснилось, что гнавшаяся за полицейской машиной "Тойота" с российским номером принадлежит сотруднику антикоррупционной службы. Позже в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в отношении сотрудника антикоррупционной службы составлен административный протокол по статье 596 ч.3 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". Дело передано в суд. Однако 23 июля заместитель руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Нурдаулет Самет во время брифинга в РСК заявил, что сотрудника их ведомства все же не привлекли к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.